ANCONA – E’ in calo l’incidenza dei positivi al Covid nelle Marche, con 63,4 casi positivi ogni 100 mila abitanti. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 124 nuovi contagiati: il maggior numero arriva dalle province di Pesaro Urbino e Macerata. Dei nuovi positivi, sono 27 quelli che presentano sintomi.

Cala la pressione ospedaliera: al momento ci sono 82 persone ricoverate per Covid: una in meno rispetto alla giornata di ieri. Invariato il numero delle persone in condizioni più critiche: 23 in terapia intensiva. Non si registrano decessi. Il bilancio è fermo a 3056 persone che hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

E prosegue la campagna vaccinale. Scrive il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: “Questa mattina abbiamo superato le 2 milioni di dosi totali somministrate, con circa l’80% dei cittadini marchigiani in età vaccinabile che ha deciso di aderire finora, (ndr. riferito alle prime dosi).