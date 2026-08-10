ANCONA – Un uomo di 55 anni ha perso la vita questa sera attorno alle 20 a seguito di un incidente avvenuto lungo l’asse Nord-Sud in direzione Baraccola, nel tratto di strada nei pressi della galleria di Brecce Bianche, nella zona sud della città. Per cause in corso di accertamento la moto si è schiantato contro il guardrail a bordo strada. L’impatto violento non gli ha lasciato scampo.Sul posto i sanitari e la Croce Rossa. Il tratto è stato chiuso per consentire i rilievi del caso, al lavoro la Polizia locale di Ancona.