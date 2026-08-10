La spiaggia d’estate è sinonimo di vacanze e divertimento, ma a Falconara Marittima, lo scorso sabato sera, è diventata scenario di una violenta aggressione ai danni di un 26enne. Il giovane, che lavora in uno stabilimento della zona, è stato aggredito da tre giovanissimi, riportando una frattura del setto nasale. A chiamare i soccorsi alcuni passanti, il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale per le cure del caso. Sulla vicenda indaga la polizia locale, intervenuta sul posto la sera dell’aggressione e che ora sta visionando le immagini delle telecamere della zona. Di tutta la vicenda l’aspetto più drammatico è che il 26enne sia stato aggredito senza un’apparente motivo dai tre ragazzi, che stando alle prime ricostruzioni potrebbero addirittura essere minorenni.

Ferma la condanna del comune di Falconare che ha espresso la solidarietà alla vittima.