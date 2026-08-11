ANCONA – Paura per un centauro a terra all’altezza del cinema Giometti alla Baraccola di Ancona. Ancora da chiarire se il motociclista sia caduto dopo aver perso il controllo del mezzo o se si sia scontrato con un’auto che poi però non si è fermata. La ricostruzione è al vaglio della polizia arrivata sul posto che sta ascoltando alcuni testimoni. L’uomo dopo essere caduto è finito sulla rotatoria di fronte al cinema, subito si è attivata la macchina dei soccorsi. Il motociclista rimasto sempre cosciente è stato trasportato in eliambulanza all’Ospedale Regionale di Ancona.