FANO – Un incendio di vaste proporzioni è esploso poco dopo le 12 di oggi in via Papiria, all’interno della Carbon Line, azienda del distretto nautico fanese specializzata nella produzione di yacht di lusso. In pochi minuti, una densa colonna di fumo nero ha avvolto il cielo sopra la zona industriale di Bellocchi, accompagnata da forti esplosioni udite a grande distanza.

L’aria è diventata irrespirabile, satura dell’odore acre di vernici e solventi. Dal Comune di Fano è arrivata una raccomandazione urgente: mantenere chiuse porte e finestre ed evitare la raccolta di colture nei terreni circostanti, in via precauzionale, fino al completamento dei rilievi ambientali. Sul posto sono state attivate AST e ARPAM per i controlli sulla qualità dell’aria e sull’eventuale dispersione di sostanze nocive.

I Vigili del Fuoco stanno operando con diverse squadre per contenere il rogo, mentre la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine hanno transennato l’area e regolato la viabilità, chiedendo alla cittadinanza di non avvicinarsi per non intralciare i soccorsi. “L’Amministrazione comunale è vicina ai Vigili del Fuoco e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nelle operazioni di spegnimento, nella speranza che non si registrino feriti”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal Municipio. L’origine delle fiamme è ancora da accertare, ma la presenza di materiali altamente infiammabili all’interno dell’azienda sta rendendo complesso l’intervento. Le operazioni di spegnimento potrebbero protrarsi per diverse ore.