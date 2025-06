Civitanova ritrova il suo respiro più vero, quello che sa di mare, tradizioni e comunità Dal 14 al 22 giugno torna GustaPorto, la manifestazione organizzata dal Comune di Civitanova Marche, in collaborazione con Regione e Camera di Commercio, con il supporto di Banco Marchigiano e numerosi partner istituzionali e privati. Una giornata intensa e variegata che animerà tutto il porto, confermando la formula vincente di una festa a cielo aperto tra Agorà, mostre, veleggiate, moletti aperti, mestieri del mare, live painting, cinema, Port Food e degustazioni.

Il programma è stato presentato questa mattina presso il Club Vela, alla presenza del direttore di Tipicità Angelo Serri, dell’Ammiraglio della capitaneria di Porto Vincenzo Vitale, del Sindaco Fabrizio Ciarapica, di Massimo Tombolini, direttore generale del Banco Marchigiano, e di Cristina Mazzaferro, presidente del Club Vela. Tra il pubblico molti partner dell’iniziativa.

“Una manifestazione che nel corso degli anni è cresciuta, si è arricchita di contenuti, di partecipazione e di nuove proposte e che promuove Civitanova nel mondo”, ha detto il direttore di Tipicità Angelo Serri che ha svelato le novità, a partire dalla giornate “clou” e dall’Agorà di apertura, affidato a Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG 5 Mediaset. Al centro dell’incontro “Il mare inizia dalla montagna”, con testimonianze di pescatori, ricercatori, esperti e le performance dei cuochi civitanovesi che proporranno l’anteprima del Port Food, ossia gli assaggi di specialità marinare in modalità da passeggio. In questa sede anche la premiazione del contest per le vetrine degli esercizi cittadini a tema mare e porto, insieme all’anteprima della mostra fotografica “Mare aperto”, a cura del pescatore-fotografo Mario Barboni.

“Gustaporto è un orgoglio per Civitanova – ha dichiarato il Sindaco Fabrizio Ciarapica – perché rappresenta un laboratorio di idee che valorizzano al meglio il legame profondo della nostra città con il mare e la sua capacità di innovare, crescere e accogliere. Siamo particolarmente felici, quest’anno, di ospitare anche l’Associazione Italiana Celiachia: un segno concreto della volontà di rendere l’esperienza accessibile e piacevole per tutti, promuovendo una cultura dell’accoglienza e dell’inclusività a 360 gradi.”

“Dalle 14:30 – ha spiegato la Presidente Cristina Mazzaferro – tutto esaurito per la veleggiata gratuita con gli equipaggi del Club Vela per provare l’emozione di salire in barca, solcare le onde, ammirare Civitanova Marche, l’entroterra ed i Monti Sibillini, navigando in mezzo all’Adriatico”.

Alle 16:00 apre il GustaPorto Village che, fino al calar del sole, offre l’opportunità di vivere il porto in tutte le sue suggestioni. I cuochi civitanovesi proporranno il pescato del mare Adriatico in tante gustose modalità e in abbinamento a vini e birre del territorio marchigiano. In programma anche le animazioni per conoscere i “Moletti”, una realtà unica ed esclusiva che caratterizza profondamente il porto di Civitanova Marche. Il programma prevede poi tante “performance” artistiche, che coinvolgeranno anche i cantieri locali, laboratori divertenti per bambini, attività con gli amici a quattro zampe.

“Manifestazioni come Gustaporto – ha detto l’ammiraglio Vincenzo Vitale – consentono di tenere vive tradizioni e artigianalità che rischiano di scomparire. Penso alla cantieristica di manutenzione la cui sopravvivenza è dovuta ai maestri d’ascia che sanno lavorare il legno”.

Altra novità di questa edizione, il cinema in porto. Alle 21.00 presso lo Scalalaggio Anconetani si potrà assistere alla proiezione del film di animazione “Flow” di Gints Zilbalodis, Premio LUX del Pubblico 2025 del Parlamento europeo e Oscar 2025. L’accesso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Domenica 15 giugno, in mattinata, è in programma la rievocazione della pesca con la Sciabica presso la spiaggia libera tra gli chalet Il Veneziano e Attilio. Poi, per tutta la settimana e fino al 22 giugno, in città saranno attivi i circuiti di accoglienza. “Occhio a li Furbi”, come omaggio alla tipica specialità marinara civitanovese, è un simbolo che contraddistingue i locali che offrono speciali menù a tema. Previsti anche un circuito dello shopping ed uno dell’accoglienza turistica nelle strutture aderenti, per vivere un’esperienza realmente immersiva.

Qui si inserisce anche la proposta di Banco Marchigiano. “Vogliamo focalizzare la nostra attenzione sull’esperienza di chi viene a Civitanova. Infatti stiamo lavorando su un progetto per creare un circuito che crea valore: una sorta di cashback, per chi acquista in città, da reinvestire nelle attività del circuito”.

Tutte le info su: www.gustaporto.it