"Migliorare, rendere sempre più funzionali i servizi di ordine sicurezza pubblica e quindi elaborare strategie regionali in piena coerenza con l'indirizzo, l'orientamento, le direttive assunti a livello centrale. e per focalizzare soprattutto le principali criticità e problematiche nelle province delle Marche. Tra queste sotto osservazione la devianza giovanile, un aspetto che dovrà essere considerato prioritariamente". E' quanto ha spiegato il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante a pochi minuti dall'inizio della Conferenza regionale delle Autorità di polizia.

"Il tavolo di oggi – ha spiegato Valiante – sarà l'occasione per ognuno di noi per rassegnare uno spaccato sulla situazione e l'andamento della criminalità nel nostro territorio. Ma ci sarà anche un'indicazione su tutte le iniziative in essere per fronteggiare le attività delittuose che connotano particolarmente ogni provincia e poi valutare insieme delle strategie comuni per esercitare un'azione corale, congiunta, soprattutto rispetto a certi fenomeni criminosi che incidono particolarmente a livello regionale".

Il prefetto di Ancona, Valiante presiede oggi al Palazzo del Governo a due mesi dal suo insediamento nella città dorica, la riunione alla quale partecipano i prefetti delle province di Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, il presidente della Giunta Regionale, il procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, il procuratore della Repubblica – Dda presso il Tribunale di Ancona, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il sindaco di Ancona, il presidente della Provincia di Ancona, il presidente Anci Marche, il comandante della Legione Carabinieri Marche, il comandante regionale della Guardia di Finanza, i vertici provinciali delle Forze di Polizia delle cinque province marchigiane e il Capo Centro Dia di Roma.