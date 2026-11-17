Voci della Campagna | EP. 01 – La corretta gestione del frigorifero

Frigorifero e sicurezza alimentare: le buone pratiche da conoscere

Un frigorifero ben gestito è il primo alleato della sicurezza alimentare.

Controllare le temperature, registrare i dati e disporre correttamente gli alimenti sono gesti fondamentali per preservare la qualità dei prodotti e tutelare la salute dei consumatori.

Nella prima puntata di “Voci della Campagna” scopriamo perché una corretta gestione del frigorifero è così importante, soprattutto nelle attività agricole che producono, trasformano e commercializzano alimenti.

“Voci della Campagna” è una produzione di ETV Marche, in collaborazione con Impresa Verde e gli agricoltori soci di Coldiretti, realizzata nell’ambito del CSR Marche 2023-2027 intervento SRH04 prog. 76702.

Il programma va in onda ogni martedì, alle 14.05, e in replica il venerdì alle 20.05.