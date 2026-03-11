ANCONA – Il titolare di una palestra di Senigallia (Ancona), 58 anni, è accusato di violenza sessuale su tre minorenni che si allenavano nella struttura per presunti abusi commessi tra novembre del 2024 e febbraio del 2025. L’imputato, che ha scelto di procedere con il rito abbreviato dopo la richiesta di giudizio immediato da parte della Procura, avrebbe commesso gli abusi durante la permanenza in palestra, dove faceva anche l’istruttore, in situazioni diverse.



Sotto accusa comportamenti e commenti a sfondo sessuale, anche sui social. L’imputato, difeso dall’avvocato Alessandro Genovali, respinge le accuse e parla di fraintendimenti e suggestioni.



Le ragazzine avevano raccontato gli episodi ai genitori continuando, inizialmente, ad andare in palestra. Una delle tre vittime ha sporto denuncia per prima alla polizia e, in seguito, sono arrivate, le denunce anche delle altre due minori. L’abbreviato verrà discusso il prossimo 18 giugno davanti alla giudice Francesca De Palma. Non risultano testimoni diretti né intercettazioni o video dei fatti. Le vittime si sono costituite parte civile.