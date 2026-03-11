MONTEMARCIANO – Grave incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 7 in una cantiere a Marina di Montemarciano, dove un operaio di circa 35 anni è rimasto gravemente ferito. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa dal crollo di un’impalcatura in ferro.



L’operaio, che ha perso conoscenza, è stato intubato sul posto e poi portato in codice rosso all’Ospedale Regionale di Torrette in eliambulanza. La sua prognosi è riservata. Sul posto, oltre al 118, anche carabinieri ed ispettori del lavoro.