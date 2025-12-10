“Incanto di Natale” ha inaugurato il Natale dei bambini e delle bambine del Comune di Macerata

E' stato “Incanto di Natale” a inaugurare sabato 6 dicembre in piazza Vittorio Veneto, il Natale dei bambini e delle bambine, la sezione dedicata ai più piccoli all’interno del calendario delle manifestazioni organizzate dal Comune di Macerata “Macerata per Natale 2026”.

Un pomeriggio festoso e ricco di magia, presentato da Marco Moscatelli, ha animato la piazza con attività di intrattenimento, musica e spettacoli pensati per i più piccoli. Ad accogliere il pubblico Elfo e Natalina, pronti a coinvolgere i bambini con simpatia e fantasia.

“Con ‘Incanto di Natale’ – afferma l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi – diamo ufficialmente il via a una programmazione pensata appositamente per regalare emozioni autentiche ai più piccoli, veri protagonisti di questo periodo dell’anno. Vogliamo offrire loro un Natale ricco di sorrisi, fantasia e momenti di condivisione, trasformando piazza Vittorio Veneto in un luogo magico dove le famiglie possano ritrovarsi e vivere insieme e con gioia l’atmosfera delle feste. Questo appuntamento è solo il primo di una serie di iniziative che renderanno speciale il Natale maceratese 2025. L’Amministrazione comunale invita tutti i bambini, le bambine con le loro famiglie a partecipare a un pomeriggio all’insegna dell’allegria e della magia che solo il Natale sa regalare”.

Nella piazza sono state allestite due casette gonfiabili di Natale, veri e propri punti di gioco e meraviglia per i più piccoli. Il programma ha visto inoltre lo spettacolo di magia del Mago Dario, con effetti sorprendenti, momenti comici e il coinvolgimento diretto dei bambini nei suoi numeri. Non sono mancati balli di gruppo, giochi interattivi e tante sorprese.

A concludere l’evento, la distribuzione di zucchero filato per tutti i bambini.