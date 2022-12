Prolungata per tutta la giornata di domani, domenica 11 dicembre l’allerta meteo sulle Marche. Prosegue la criticità idraulica e idrogeologica sull’intera regione ma sarà un’allerta gialla e non arancione come quella rilevata fino alla mezzanotte di oggi. Intanto continua a piovere e molti bacini sono in piena specialmente quelli del settore centro settentrionale della regione. In due punti i fiumi Misa ed Esino hanno registrato superamenti delle soglie di allarme.

La Protezione civile monitora costantemente la situazione mentre piove nelle zone alluvionate, dove i sindaci dei centri devastati dall’esondazione dei fiumi lo scorso 15 settembre, hanno deciso di chiudere le scuole e di sospendere le varie attività: dallo sport alle attività nei centri ricreativi e culturali.

Rinviate anche le iniziative legate al Natale con la massima raccomandazione di evitare gli spostamenti non strettamente necessari e in ogni caso di usare la massima cautela. La piena del fiume Misa, da Serra de’ Conti ha attraversato anche Ostra, arrivando a Bettolelle di Senigallia e quindi in città: l’attenzione della protezione civile è particolarmente concentrata sul fiume che tre mesi fa ha esondato.