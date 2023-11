ANCONA – L’Avv. Andrea Dotti, anconetano, 50 anni, è il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Viva Servizi. Lo ha nominato l’Assemblea dei Soci convocata ad Ancona dopo le dimissioni presentate dall’Avv. Chiara Sciascia a seguito di accordi precedentemente intercorsi con il socio di maggioranza relativa Comune di Ancona. All’Avv. Sciascia sono giunti i ringraziamenti di tutti i soci per il proficuo lavoro svolto, la professionalità e la competenza dimostrate. Il Presidente Dotti e gli altri componenti del Consiglio (Maria Silvia Generotti, Roberto Ragaini, Enrico Sbaffi e Gabriele Vacca) rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e continueranno ad essere affiancati nella guida della società dal dott. Moreno Clementi, Direttore Generale dal 2019.

Oltre alla nomina del nuovo Presidente l’Assemblea dei Soci ha anche preso atto con soddisfazione dei risultati attesi al 31 dicembre 2023: utili per oltre 5 milioni di euro, investimenti che superano i 30 milioni di euro l’anno. Viva Servizi è una Spa a totale capitale pubblico. Le azioni appartengono ai 44 Comuni soci. Il piano investimenti prevede alla fine della Convenzione fissata per il 2030, di aver realizzato investimenti per circa 425 milioni di euro complessivi. Il piano degli investimenti riguarda la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, la manutenzione e rinnovamento delle reti di distribuzione di acqua potabile e delle reti fognarie, ed opere di collettamento e di depurazione finalizzate a raggiungere l’obiettivo di depurare gli agglomerati urbani sopra i 2.000 abitanti equivalenti.

Successivamente alla conclusione dell’Assemblea dei Soci e al suo insediamento formale, il Presidente Dotti ha detto: “Ringrazio l’Assemblea dei Soci per la fiducia riposta nel mio operato e l’Avv. Sciascia per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. Mi appresto ad assumere la Presidenza di un’azienda sana, ben amministrata e che offre un servizio di alto livello con un piano di investimenti cospicuo. Porto il mio entusiasmo e la mia esperienza convinto che con i membri del CdA, il Direttore Clementi e tutto lo staff costituito di altissime professionalità, potremo far sì che Viva Servizi sia sempre più un modello di efficienza nel mondo delle utilities”.