FANO – Grave incidente, alle 12.40 lungo l’autostrada A14 in direzione nord, nei pressi dell’uscita di Fano. Per cause in fase di ricostruzione, si è verificato un violento scontro che ha visti coinvolti tre veicoli, due furgoni e una motrice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra fanese che hanno provveduto all’estricazione dei feriti, poi affidati alle cure del personale del 118.

Tre persone sono state trasportate in ospedale, anche con l’ausilio dell’eliambulanza. Sul posto la Polizia autostradale. È stata necessaria la chiusura della A14 in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio del velivolo. I pompieri hanno lavorato successivamente per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’intera zona dell’incidente.