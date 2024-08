ANCONA – Week end da bollino nero sulle strade per le grandi partenze e allarme ondate di colore che si tinge di arancione per la giornata di domenica. Fine settimana caldissimo dunque andando verso il periodo di picco delle vacanze agostane. Sulle strade, in particolare in A14 la giornata di sabato è iniziata con traffico a singhiozzo per un incidente stradale avvenuto tra Pedaso e Porto Sant’Elpidio in direzione nord. Più in generale questo terzo finesettimana di esodo estivo si prospetta il più trafficato di tutto il periodo, fa sapere Anas che segnala con bollino nero la giornata di sabato e rosso quella di domenica con spostamenti in netta crescita dai centri urbani verso le località di villeggiatura.

Attenzione anche alle temperature: sabato giallo ma domenica allerta arancione per le ondate di calore ad Ancona, una delle città monitorate dal ministero della sanità, in questi giorni in cui è previsto un rialzo generalizzato. Con l’ondata di calore arancione, grado intermedio dunque, proteggere soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili.