ANCONA – Vittorie al primo turno per Marco Fioravanti ad Ascoli Piceno, Andrea Biancani a Pesaro, Luca Serfilippi a Fano, Noemi Tartabini a Potenza Picena. Servirà il ballottaggio a Osimo, Recanati e Urbino.

ASCOLI PICENO

Conferma per Marco Fioravanti (https://etvmarche.it/10/06/2024/ascoli-piceno-marco-fioravanti-e-sindaco-bis/) su Emidio Nardini (https://etvmarche.it/10/06/2024/ascoli-nardini-sconfitta-netta-auguri-a-fioravanti-video/)



PESARO

Successo al primo turno per Andrea Biancani (https://etvmarche.it/10/06/2024/pesaro-biancani-sindaco-per-una-citta-in-continua-crescita-video/) su Marco Lanzi, Fabrizio Oliva e Pia Perricci

URBINO

Ballottaggio tra Maurizio Gambini (Centrodestra per Gambini, Liberi per cambiare, Urbino città ideale) e Federico Scaramucci (Alleanza Verdi Sinistra italiana e Socialisti, MoVimento 5 stelle, Partito democratico, Sinistra per Urbino, Urbino bene comune, Urbino città d’Europa, Urbino rinasce Lista Giovanelli)

FANO

Affermazione al primo turno per Luca Serfilippi (https://etvmarche.it/10/06/2024/luca-serfilippi-e-il-nuovo-sindaco-di-fano-video/) su Cristian fanesi e Stefano Marchegiani.

OSIMO

Sfida al secondo turno tra Michela Glorio (Pd, Energia Nuova, Ecologia e futuro, Michela Glorio sindaco, Movimento 5 stelle, OsiAmo, Popolari per Osimo, Uniti per Michela Glorio sindaco) e Francesco Pirani (Su la testa, Pirani Sindaco, Patto sociale per Osimo, Osimo democratica e solidale, Lista Latini, Fratelli d’Italia, Civiche Marche, Forza Osimo, Green). Qui le dichiarazioni: https://etvmarche.it/10/06/2024/a-osimo-sara-ballottaggio-tra-glorio-e-pirani-video/.

RECANATI

Ballottaggio tra il sindaco uscente Antonio Bravi (Recanati Insieme, Partito Democratico, Idee in Comune, Movimento 5 Stelle, Valore Futuro) e Emanuele Pepa (FDI Recanati 2024, Lista in Comune, Costituente popolare-Udc Recanati, Forza Italia – Noi Moderati, Per una Recanati migliore, Lega). Qui le dichiarazioni: https://etvmarche.it/10/06/2024/recanati-sfida-al-secondo-turno-tra-bravi-e-pepa-video/.



POTENZA PICENA

Conferma per Noemi Tartabini (https://etvmarche.it/10/06/2024/potenza-picena-tartabini-di-nuovo-sindaca-video/).