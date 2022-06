ASCOLI PICENO – Grave incidente sul lavoro ad Ascoli Piceno, allo stabilimento Man Oil & Marine (ex Manuli) di Ascoli Piceno, dove un caporeparto di 55 anni è rimasto schiacciato da un semilavorato e poi è stato trascinato per alcuni metri all’interno di un enorme autoclave. A seguito dell’incidente sul lavoro, il lavoratore è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona: diagnosticati uno schiacciamento toracico e la frattura di un femore, per i quali è stato ricoverato.Ne dà notizia dell’infortunio la Rsu dello stabilimento che ha proclamato un’ora di sciopero per ribadire l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce del grave infortunio sul lavoro avvenuto.