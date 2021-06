Grave schianto frontale in via Lauretana, a Numana, in mattinata, attorno alle 11. Il bilancio è di due feriti, tra cui una donna di 37 anni trasportata in gravi condizioni in ospedale.

A scontrarsi frontalmente due auto, una Panda e una Mercedes Glk: l’occupante della Fiat ha avuto la peggio, tanto da rimanere incastrata all’interno dell’abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118, per soccorrere la donna, trasferita in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona.

Solo lievi ferite, invece, per l’occupante della Mercedes.