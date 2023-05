ANCONA – Il centrodestra prepara per domani alle 16.45 l’arrivo del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L’esponente dell’Esecutivo Meloni, alla Bontà delle Marche di Ancona, illustrerà le politiche del Governo in materia di ambiente ed energia e lancerà un appello di sostegno alla candidatura di Daniele Silvetti sindaco. Saranno presenti Daniele Berardinelli, capogruppo di Forza Italia in Comune; Gianluigi Tombolini, commissario forzista della provincia di Ancona, l’assessore regionale Stefano Aguzzi e il commissario regionale e deputato Francesco Battistoni. Alle 18, all’Accademia di Babele, si svolgerà il convegno sul tema ‘Agricoltura e tutela dell’Ambiente’.

Intanto, stamattina, Silvetti ha ricevuto la visita del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. “C’è molta speranza, ottimismo addirittura”, ha detto il senatore in vista del voto “Non a caso i tre leader, Meloni, Tajani e Salvini – ha aggiunto -, sono venuti qui insieme nella bella manifestazione di lunedì. Nelle Marche abbiamo vinto la Regione con Francesco Acquaroli, abbiamo avuto successi ripetuti a Macerata e Ascoli. Anche se non ha mai avuto un’amministrazione di centrodestra, Ancona oggi è contendibile, perché il candidato è giusto, perché è una fase particolare. Mi auguro che sia questo il risultato. Sarebbe una nuova stagione in un quadro di alternanza democratica”.