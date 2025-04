È stata Civitanova Marche lo scenario della 173°Festa della Polizia della Provincia di Macerata: un segnale forte e simbolico in una città spesso al centro di fatti di cronaca rilevanti…

I DATI DELLA POLIZIA DI STATO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

La Divisione Polizia Anticrimine ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

23 persone raggiunte da avviso orale;

persone raggiunte da avviso orale; 102 persone sono state allontanate con Foglio di via Obbligatorio dai comuni della Provincia;

persone sono state allontanate con Foglio di via Obbligatorio dai comuni della Provincia; 1 proposta inoltrate al Tribunale di Ancona per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e accolta;

proposta inoltrate al Tribunale di Ancona per l’applicazione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e accolta; 19 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.);

provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (D.A.Spo.); 64 i provvedimenti di divieto di accesso nei centri urbani (D.A.C.Ur)

i provvedimenti di divieto di accesso nei centri urbani (D.A.C.Ur) 21 ammonimenti del Questore per violenza domestica e atti persecutori;

Polizia Giudiziaria:

Delitti denunciati all’Autorità Giudiziaria: 1395;

Persone denunciate: 376, di cui 14 per stupefacenti;

di cui per stupefacenti; Persone arrestate: 41 di cui 7 per stupefacenti;

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, la Polizia di Stato di Macerata ha recuperato e sequestrato le seguenti quantità di sostanze stupefacenti:

Cocaina: gr. 777

oppiacei: gr. 1042;

cannabinoidi: gr. 81029 ;

Tra le operazioni più importanti si segnalano

A maggio la Squadra Mobile, dopo una serie di servizi di osservazione per il contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, aveva arrestato un trentacinquenne sorpreso con 58 kg di hashish e marjiuana.

Ad agosto l’arresto in flagranza di due italiani ritenuti responsabili della rapina ad una stazione di servizio lungo la SS 77; dalla prosecuzione delle indagini è emerso che gli stessi si erano resi protagonisti anche di altre rapine o tentativi di rapina sempre ai danni di altri bar delle aree di servizio presenti lungo il tratto della Statale, nel territorio maceratese.

A fine ottobre erano stati arrestati due italiani che avevano speronato l’auto di servizio degli operatori che avevano tentato di fermarli: i due celavano della cocaina.

A dicembre scorso l’arresto in flagranza di reato di un italiano con 6 kg di hashish, suddivisa in 60 panetti; sempre a dicembre era stato fermato un giovane era stato sorpreso a detenere oltre 13 kg di hashish e marijuana nel proprio domicilio maceratese.

Polizia Scientifica:

Gli operatori del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica nel periodo in osservazione hanno svolto attività scientifica come di seguito indicato:

Foto – segnalamenti ordinari: 615 ;

; Foto – segnalamenti Legge Bossi – Fini: 2849 ;

; Sopralluoghi eseguiti: 21 ;

; Servizi di Ordine Pubblico: 193;

Narcotest effettuati: 117 ;

; Elaborati fotografici e video: 75.

Servizi straordinari di controllo del territorio:

Nel periodo in osservazione il Questore della Provincia di Macerata ha disposto 96 servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito provinciale anche con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Marche – Umbria di Perugia e del Nucleo Cinofili della Questura di Ancona; detti servizi sono stati eseguiti principalmente nei comuni di Macerata, Civitanova Marche e Porto Recanati.

L’attività condotta dalle articolazioni della Questura di Macerata, dopo gli eventi sismici del 2016, ha visto il ritorno della “normalità operativa” dopo il superamento della fase emergenziale “post terremoto”, tuttavia, proseguono i controlli del Gruppo Interforze, costituito presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Macerata, ex articolo 5 comma 3 del Decreto del Ministro dell’Interno del 5 marzo 2003, nei cantieri edili che si occupano della ricostruzione post sismica.

Le Autorizzazioni e le Licenze di Pubblica Sicurezza:

La Divisione Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione della Questura sino ad oggi ha rilasciato oltre 17.000 passaporti.

89 sono le autorizzazioni e licenze rilasciate, mentre i porti d’arma oltre 1.655 tra uso sportivo e caccia.

Nello stesso periodo, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche ha trattato complessivamente 274 pratiche amministrative.

Controllo degli Esercizi Pubblici:

Gli operatori della Sezione Amministrativa della Questura hanno effettuato 52 controlli approfonditi a pubblici esercizi sanzionandone.

L’attività della Sezione Amministrativa ha altresì portato alla chiusura, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di nr. 4 attività commerciali.

Ufficio Immigrazione:

Al 31 dicembre 2023 i cittadini stranieri non comunitari soggiornanti in provincia erano 44147, minori esclusi.

Di questi, 9634 hanno il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; 1558 per lavoro autonomo, 9336 per motivi di famiglia e 697 per motivi di studio.

I permessi di soggiorno emessi per la prima volta sono stati 5500; quelli rinnovati alla scadenza 11546; quelli rifiutati o revocati sono stati 83.

Nel periodo in esame sono stati espulsi 65 cittadini extracomunitari.

Sono stati, inoltre, identificati 705 cittadini stranieri, 392 dei quali provenienti dagli sbarchi sulle coste italiane, 313 c.d. “extra sbarchi”.

Il locale Ufficio Immigrazione ha redatto complessivamente 705 verbali per richieste di protezione internazionale.

Allo stato attuale, presso le strutture ubicate nel territorio della Provincia di Macerata sono accolti 1466 stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale provenienti dal conflitto ucraino.

65 sono stati i provvedimenti di espulsione, mentre 12 gli accompagnamenti ai centri temporanei di permanenza; 10 gli accompagnamenti alla frontiera.

Il servizio 112 nue:

Le chiamate pervenute al numero di Pronto Intervento e Soccorso Pubblico sono state 22380 di cui oltre 3.000 utili ai fini dell’intervento.

Controllo del territorio:

Gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche hanno improntato sul territorio complessivamente 1604 equipaggi suddivisi in tutto l’arco delle 24 ore.

I controlli eseguiti su strada registrati in banca sono stati 23789 ed hanno consentito di identificare 36983 persone, controllati 17969 veicoli.

In provincia, su specifica richiesta del Questore ha spesso operato, a supporto degli equipaggi territoriali, anche il Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” di Perugia ed il Nucleo Cinofili di Ancona.

Polizia Postale e delle Comunicazioni:

La Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Macerata, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 ha perseguito 99 delitti e ha denunciato all’Autorità Giudiziaria 17 persone.

I delitti maggiormente perseguiti dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni sono: le truffe e le frodi informatiche e i delitti informatici in genere.

Polizia Stradale:

La Polizia Stradale della Sezione di Macerata e dei Distaccamenti di Camerino e Civitanova Marche sono stati impegnati sulle strade della provincia per assicurare il rispetto del Codice della Strada conseguendo i seguenti risultati:

10801 violazioni accertate su strada;

violazioni accertate su strada; 296 patenti di guida ritirate immediatamente a conducenti responsabili di gravi violazioni;

patenti di guida ritirate immediatamente a conducenti responsabili di gravi violazioni; 255 segnalazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

segnalazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica o per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 417 incidenti stradali rilevati di cui 1 mortali, 165 con feriti e 251 con soli danni.

incidenti stradali rilevati di cui mortali, con feriti e con soli danni. 8206 persone identificate e 7199 veicoli controllati;

persone identificate e veicoli controllati; 1856 Pattuglie effettuate;

Continua l’impegno dei controlli sulla sicurezza stradale, sui veicoli in transito e sul controllo circa il diffuso fenomeno delle irregolarità dei conducenti professionali di veicoli adibiti al trasporto di merci.

Relazioni esterne:

Anche l’anno trascorso ha visto La Questura di Macerata, su forte impulso del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, partecipare con il proprio personale alla campagna informativa denominata “Questo non è amore”, volta al contrasto alla violenza di genere. Gli incontri si sono svolti nei grandi luoghi di aggregazione quali centri commerciali.

Numerose sono state le visite presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Macerata nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha visto le scuole partecipanti impegnate nella realizzazione di opere creative inerenti il tema della legalità.

I migliori elaborati verranno premiati nel corso della cerimonia del 173° anniversario della Polizia di Stato che si terrà il 10 aprile 2025.

Anche la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha eseguito attività didattica presso gli Istituti della Provincia, volta a sensibilizzare gli studenti in materia di cyber bullismo, adescamento on line, sexting (estorsioni on line a carattere sessuale), truffe telematiche e uso dei social network.