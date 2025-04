Nell'ultimo anno in provincia di Ancona la polizia ha denunciato 227 persone, di cui 170 in stato di libertà e 12 arrestati, per reati connessi al cosiddetto 'Codice rosso', cioè per tutelare donne vittime di violenza domestica o di genere, che vanno dallo stalking alle lesioni fino ai maltrattamenti in famiglia. E' uno dei dati che emergono in occasione della 173/o anniversario della fondazione della Polizia di stato che verrà celebrata oggi nelle varie questure.

In tema di violenze di genere, tra il primo aprile 2024 e il 31 marzo scorso, il questore Capocasa ha emesso 80 ammonimenti, oltre a promuovere eventi di sensibilizzazione ed educazione alla legalità il 25 novembre 2024 e l'8 marzo 2025, con la partecipazione di oltre 800 studenti di Istituti Superiori della Provincia. Una particolare attenzione la Questura l'ha riservata a episodi di violenza giovani che hanno destato allarme sociale, coinvolgendo gruppi estemporanei di minorenni o di giovani maggiorenni, come risse e aggressioni anche a danno di minorenni, scaturiti per lo più da motivi futili: 106 i divieti di accesso urbano emessi di cui 23 a carico di minorenni. Per il contrasto alla violenza nei luoghi di avvenimenti sportivi sono stati emessi 22 Daspo.

Attività investigativa anche contro la pedopornografia: denunciate 41 persone; a seguito di un'indagine in una scuola secondaria, deferiti sei studenti dopo la diffusione di materiale pedopornografico ai danni di una coetanea.

Altro fronte d'indagine l'intensa attività investigativa che ha portato a indagare 12 persone ritenute responsabili di aver creato 736 identità digitali al fine di beneficiare del cosiddetto "Bonus Cultura" con l'attivazione di voucher del valore di 500 euro ciascuno: il gruppo generava finte partite IVA intestate a soggetti ignari che diventavano improvvisamente i titolari delle librerie che richiedevano i rimborsi dei già menzionati voucher all'Agenzia delle Entrate. L'attività ha permesso di recuperare circa 700mila euro riuscendo a bloccare i trasferimenti di denaro dall'Agenzia delle Entrate verso i conti. Denunciate 13 persone ritenute responsabili di truffe online. Sono state 130 le notizie di reato, per la maggior parte relative a illeciti contro il patrimonio, tra le quali truffe informatiche per cui sono state denunciate 80 persone.

Infine, le attività nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno portato al sequestro, tra le varie sostanze, di 8,65 kg di cannabinoidi (hascisc e marjuana).