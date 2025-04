FANO – Brutto incidente stradale, stamattina intorno alle 9, lungo la Ss 73 bis in direzione Fano, tra le uscite Bellocchi e Lucrezia. Nell’impatto, in cui sono state coinvolte quattro vetture, sono rimaste ferite cinque persone, tra le quali due soccorse in codice rosso e trasferite a Torrette (Ancona) e al San Salvatore (Pesaro). Nessuna sarebbe in pericolo di vita. Codici verdi, invece, per le altre tre persone coinvolte. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale. La dinamica dell’incidente resta ancora da accertare. Durante le operazioni di soccorso e l’intervento di messa in sicurezza, la corsia est della Ss 73 bis è rimasta chiusa al traffico.