ANCONA – Non è sfuggita al fiuto del cane antidroga ‘Edir’ della Guardia di finanza della Compagnia di Civitanova Marche la marijuana nascosta all’interno di cinque colli stoccati in un magazzino dei corrieri espresso in attesa di essere consegnati al destinatario. In totale circa 190 chili di stupefacente. Denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, il destinatario.



I militari, richiamati dal cane e in assenza di idonea documentazione che attestasse l’esatta quantificazione del principio attivo drogante, con l’autorizzazione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, li hanno aperti e ispezionati, trovando al loro interno, complessivamente, circa 190 chilogrammi di marijuana.



La sostanza è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario dei colli, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata. L’operazione di servizio si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti verso il quale la Guardia di Finanza assicura un incessante e costante impegno volto alla tutela della salute pubblica oltre che alla salvaguardia della vita umana.