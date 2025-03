ANCONA – Durante uno dei controlli anti-degrado eseguiti dalla Polizia Municipale in Piazza d’Armi al Piano San Lazzaro ad Ancona, sono state denunciate quattro persone, di origine somale, per violazione delle norme del testo unico sugli stupefacenti. Le verifiche del nucleo anti-degrado e della sezione della Polizia Municipale erano partite come risposta concreta a residenti e commercianti che lamentavano la presenza di alcune persone di origine straniera, dedite a consumo e spaccio di droga, che tenevano comportamenti incivili, come ubriachezza molesta, atti contrari alla decenza, liti violente ecc.



In questo contesto sono stati denunciati, in stato di libertà, i quattro somali: ovviamente vale per loro la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. I quattro denunciati erano tutti noti al Comando della Polizia Locale per violazioni relativa a detenzione di sostanze stupefacenti e comportamenti antisociali. Dopo aver sorpreso uno dei quattro con la droga, gli agenti della Municipale hanno esteso gli accertamenti al domicilio dello stesso anche con l’ausilio del Reparto cinofili della Guardia di Finanza: il cane pastore tedesco è riuscito a scovare parte della droga, suddivisa in droga e pronta per lo spaccio, sequestrata e dei coltelli di notevoli dimensioni.

“Il controllo di Piazza D’Armi e delle zone limitrofe – ricorda la Polizia Locale di Ancona guidata da Marco Ivano Caglioti – è sempre stato uno degli obiettivi del Comando e dell’Amministrazione comunale, recependo le istanze della cittadinanza. Le risposte si concretizzeranno anche con l’apertura di un punto di contatto, cioè l’apertura di un presidio della Polizia Locale, proprio in Piazza Ugo Bassi nella zona del capolinea bus (cosiddetto toroide) dove gli operatori avranno maggiore possibilità di ascoltare ed attivarsi al fine di intraprendere percorsi tendenti alla eliminazione delle criticità espresse dalla cittadinanza”