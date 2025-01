FABRIANO – Fabriano si ferma per Lucia Manfredi, 40 anni, neurologa presso l’Ospedale Regionale di Torrette, e suo marito Diego Duca, 46 anni, autista del 118, tragicamente scomparsi in un incidente stradale avvenuto il 4 gennaio scorso nella zona Torrette di Ancona. La coppia lascia un bambino di soli 10 anni, rimasto orfano.

La sindaca Daniela Ghergo ha proclamato per domenica 12 gennaio una giornata di lutto cittadino, in concomitanza con le esequie che si terranno alle ore 11 nella Chiesa di San Nicolò, nel centro storico di Fabriano. “La loro perdita rappresenta un’immensa ferita per la nostra comunità, che si stringe con affetto e vicinanza al loro figlio rimasto orfano in tenera età”, fa sapere il Comune.

La camera ardente sarà aperta sabato 11 gennaio dalle ore 13, sempre nella Chiesa di San Nicolò, dove alle 19:30 verrà recitato un Santo Rosario. Dopo il rito funebre, Lucia e Diego saranno tumulati nel cimitero di Santa Maria.

La parrocchia, su richiesta della famiglia, ha attivato una raccolta fondi per il figlio e per la nonna Fernanda. Chi volesse contribuire può effettuare una donazione sull’IBAN dedicato: IT16G0760102600001073483768.