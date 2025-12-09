Acceso il Natale di Camerino: grande successo per l’8 dicembre al Sottocorte Village tra fiabe, musica, mercatini e luminarie

Si è concluso con un successo straordinario l’evento che lunedì 8 dicembre 2025 ha animato il Sottocorte Village con un pomeriggio ricco di musica, emozioni e magia natalizia. Famiglie, bambini e cittadini hanno partecipato in massa ad uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario natalizio cittadino, testimoniando ancora una volta quanto la comunità sia desiderosa di condividere insieme la gioia delle feste.

L’evento, condotto da Marco Moscatelli ed Ester De Troia, ha preso il via nel primo pomeriggio con lo spettacolo “Il canto dei sogni” delle Fiabe da Cantare. Le tre principesse Flora, Luna e Aria – interpretate da Marta Porrà, Monia Censi e Alice Rosati – hanno guidato il pubblico in un viaggio tra amore, coraggio, speranza e avventura, accompagnate da brani musicali capaci di far sognare grandi e piccini, trasformando la fiaba in un’esperienza emozionale condivisa.

Il momento più atteso, l’accensione delle luminarie natalizie, ha acceso letteralmente la Città: insieme al sindaco Roberto Lucarelli, al presidente del Consiglio Regionale Gianluca Pasqui, all’Amministrazione comunale e alla Proloco, migliaia di cittadini hanno assistito alla magia della piazza che si illumina, in un tripudio di luci, colori e atmosfera festiva.

A rendere l’evento ancora più speciale sono stati i canti di Natale degli alunni delle scuole primarie “Salvo D’Acquisto” e “Ugo Betti”, che con entusiasmo e spontaneità hanno animato il palco con le loro voci e la gioia del Natale vissuto dai più piccoli.

Non sono mancati nemmeno i Mercatini di Natale, realizzati dai bambini delle scuole dell’infanzia “Daniele Ortolani” e “L’Aquilone”, dove piccoli lavori, decorazioni e idee regalo hanno mostrato tutta la creatività e la passione dei giovani artisti.

“È stata una giornata meravigliosa, oltre ogni aspettativa – ha dichiarato il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli – La partecipazione della comunità è stata straordinaria: centinaia di persone hanno invaso il Sottocorte Village, condividendo con entusiasmo il momento speciale. Un successo che conferma quanto il Natale a Camerino sia un evento di festa, unione e magia per grandi e piccini.”