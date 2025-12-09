FARE STRADA – Una mostra su due ruote fra pittura e design, a cura di Roberto Cresti.

Un percorso che intreccia arte e cultura materiale, pittura e design, memoria e visione. Un dialogo raffinato tra quattro maestri del secondo Novecento – Bartolini, Tonelli, Luino e Nannini – e l’iconico design della Vespa Piaggio, simbolo di libertà, movimento, trasformazione sociale.

Fino al 15 febbraio, Palazzo Ricci apre le porte al pubblico per accompagnare visitatori e appassionati in un viaggio nel cuore dell’immaginario italiano, tra strade reali e interiori, tra rigore formale ed evocazioni poetiche.

Una nuova proposta culturale per la stagione invernale della città: gratuita, accessibile, pensata per arricchire nel magico periodo delle feste e di inizio anno i vostri tour nel territorio maceratese.