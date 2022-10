FALCONARA – E’ morto ieri a 86 anni l’ex sindaco di Falconara Giancarlo Carletti.

Nato ad Ancona il 7 novembre del 1935, Carletti governò la città di Falconara dal 1997 al 2008 con una coalizione di Centrosinistra (Liste Civiche).



L’ex primo cittadino lascia la moglie Ester e le figlie Caterina, Valentina e Chiara. A partire dalle 15.30 di oggi è stata allestita la camera ardente presso la casa funeraria Pieroni, in via Marconi 112 a Falconara. I funerali si terranno martedì, alle 15.30, nella Chiesa di San Giuseppe.



“La morte del dell’ex sindaco Giancarlo Carletti mi ha davvero colto di sorpresa – scrive in una nota l’attuale sindaca di Falconara Stefania Signorini – Con il professor Carletti se ne va un uomo di cultura, con cui ho condiviso la passione per l’insegnamento e per la diffusione della conoscenza. A nome mio, della Giunta e dell’intero Consiglio esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.