Non si ferma la mobilitazione per la tutela dei 95 alberi del Piano, ad Ancona. Dopo la raccolta di 3.000 firme e le iniziative delle scorse settimane, sabato 7 novembre i cittadini sono tornati a mobilitarsi per chiedere all’amministrazione comunale garanzie sulla salvaguardia delle grandi alberature nell’ambito del nuovo project financing.
L’appuntamento, dal titolo “C’è posta per il Comune!”, si è svolto ieri nello spazio esterno dello Speedy Bar, in viale Cristoforo Colombo. Al centro dell’iniziativa l’inaugurazione simbolica di una cassetta della posta destinata a raccogliere lettere, ricordi, proposte e richieste dei cittadini sulla tutela del verde del quartiere.
La richiesta rivolta al Comune è quella di imporre al soggetto privato, nell’ambito del nuovo project financing, un vincolo che impedisca l’abbattimento di tutte le 95 grandi alberature.
«I 95 alberi del Piano non si toccano» è lo slogan scelto dai promotori, che chiedono garanzie concrete per la conservazione del patrimonio arboreo del quartiere.