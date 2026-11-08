FABRIANO – Cocaina, hashish, marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi e anche due cartucce a palla detenute illegalmente. È quanto hanno trovato i Carabinieri nell’abitazione di un 40enne residente nel Fabrianese, denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni.

L’operazione è scattata durante un controllo del territorio, quando una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano ha fermato l’auto dell’uomo. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari hanno perquisito il veicolo, trovando una provetta con residui di cocaina.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione, con il supporto del Nucleo Cinofili di Pesaro. Rinvenuti 14,8 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, una piccola quantità di marijuana, due bilancini di precisione e bustine di cellophane. Trovate anche due cartucce a palla, ovvero munizioni con proiettile unico, detenute senza la prescritta denuncia.

Per il 40enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.