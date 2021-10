ANCONA – L’incidenza dei positivi al Covid ogni 100 mila abitanti passa da 29,3 a 28,8 in 24 ore nelle Marche: è il dato che emerge dal quadro del Servizio Salute della Regione Marche. Nell’ultima giornata sono stati scoperti 49 nuovi contagi, di cui 15 con sintomi con un rapporto positivi/testati complessivo di 5,2%, contando anche lo screening con i tamponi antigenici rapidi, oltre che i molecolari.

Il maggior numero di casi, 20, si registra in provincia di Macerata. Segue Ancona con 14, 4 a Fermo, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in quella di Ascoli Piceno. Sale però a 3082 il bilancio delle vittime: nelle ultime 24 ore ha perso la vita un uomo di 64 anni di Amandola, già afflitto da altre patologie, spirato alla Residenza Valdaso. Sul fronte ospedaliero ci sono 55 contagiati ricoverati, 4 in più rispetto a ieri, di cui 12 in terapia intensiva.