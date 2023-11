SIROLO- Da oggi, mercoledì 9 agosto, fino al 10 settembre per trascorrere una giornata nella meravigliosa spiaggia delle Due Sorelle sarà obbligatorio prenotare il proprio posto tramite il sito internet www.turismosirolo.it.

La prenotazione è gratuita ed è necessaria per quanti vogliono raggiungere l’arenile via mare con canoe, sup, pedalò; mentre, come riportato nel portale, non é obbligatoria se si usufruisce del servizio traghetto dei Traghettatori del Conero. Come noto, l’accesso alla spiaggia può avvenire solo via mare in quanto il sentiero del Passo del Lupo è vietato.

Nell’ordinanza del Comune di Sirolo, pubblicata nell’albo pretorio un paio di giorni fa, si legge che “la Spiaggia delle Due Sorelle è di dimensioni ridotte e ogni giorno, per mezzo del corridoio di lancio, arrivano un numero indefinito di persone e natanti, molti dei quali, come canoe e sup, vengono trascinati a terra occupando una parte significativa dello spazio utile per lo stazionamento dei bagnanti”.

Per tutelare l’ambiente e la sicurezza dei bagnanti nel periodo di maggiore affluenza turistica il Comune di Sirolo ha quindi deciso, anche quest’anno, di consentire un numero massimo di accessi sulla base alle effettive capacità dell’arenile. I trasgressori rischiano multe da 25 a 500 euro.