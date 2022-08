FALCONARA – Perde il controllo dell’auto e finisce contro le auto parcheggiate, carambola in via Flaminia, poco distante dal circolo “Arti e mestieri” nel tardo pomeriggio di oggi. Tanta paura per la donna alla guida dell’auto, una 70enne, rimasta incastrata tra le lamiere. La signora estratta dai vigili del fuoco è stata poi affidata alle cure del personale della croce gialla di Ancona e trasportata all’ospedale regionale di Torrette di con un codice rosso per dinamica. Fortunatamente non si segnalano altre persone coinvolte. Otto le auto parcheggiate travolte dalla vettura tutte vuote al momento dello schianto. Non si esclude che la donna possa essere stata colta da un malore.