Penna San Giovanni si riscopre protagonista del turismo sostenibile con l’inaugurazione di due importanti interventi di rigenerazione urbana: la nuova area camper "San Rocco" e la trasformazione dell’ex albergo in una struttura ricettiva immersa nel verde del Parco delle Saline. Un segnale forte di rinascita, bellezza e visione, concretizzato grazie ai fondi dell'ordinanza numero 77 del commissario straordinario per la ricostruzione.

Dove un tempo sorgeva il vecchio campo da tennis oggi pulsa il cuore di un’area camper moderna, funzionale e integrata nel paesaggio. Dodici stalli immersi nella natura, dotati di allacci elettrici, acqua potabile, zona scarico, videosorveglianza e illuminazione. Per i primi mesi, la sosta sarà gratuita fino a sei giorni consecutivi, scelta simbolica e concreta dell’amministrazione per incentivare un turismo lento e rispettoso, capace di valorizzare il territorio e le sue comunità. Un investimento da 150.000 euro che restituisce vita a uno spazio dimenticato da oltre vent'anni.

Parallelamente, l'ex albergo del paese rinasce dopo un articolato intervento di miglioramento sismico dal valore di 580.000 euro. Oggi l'edificio ospita quattro appartamenti autonomi, accoglienti e luminosi, pensati per famiglie, coppie e piccoli gruppi. Inseriti nel cuore del Parco delle Saline, offrono un’esperienza di soggiorno unica, a contatto diretto con una natura incontaminata e rigenerata, che invita all'esplorazione a piedi, in bici, a cavallo o fuoristrada.

Il Parco, attraversato dal fiume Salino, custodisce acque salsobromoiodiche e sulfuree dalle proprietà terapeutiche, incastonate in un paesaggio di vegetazione lussureggiante, stagni naturali e sentieri suggestivi. Un tesoro naturalistico che oggi si arricchisce di servizi e strutture in grado di accogliere il visitatore in sicurezza e con tutti i comfort necessari.

"Penna San Giovanni sceglie, ancora una volta, di credere in un turismo fatto di relazioni, rispetto e bellezza – ha dichiarato il sindaco Stefano Burocchi -. Dopo la riapertura del Teatro Comunale, questi due nuovi interventi completano un disegno più ampio che guarda al futuro e restituisce valore a un borgo capace di emozionare, rigenerare e raccontare storie autentiche. Qui, dalla cima di due vallate, natura e opera umana convivono in armonia da secoli".

L’inaugurazione ufficiale delle due strutture si è tenuta sabato 7 giugno in Contrada Saline. A seguire, c'è stata la festa della comunità con lo spettacolo musicale della tribute band "883 Volte Max", che ha fatto rivivere i grandi successi di Max Pezzali e degli 883. Un momento di gioia collettiva, ma anche un’occasione per mostrare come un piccolo borgo dell’entroterra marchigiano possa trasformare la ricostruzione in un’opportunità per generare futuro.