Le serate estive di Polverigi tornano ad accendersi grazie a “Caffè Teatro”. Il fortunato format, che in passato ha lanciato grandi talenti e intrattenuto il grande pubblico di Villa Nappi, riparte quest’estate all’insegna di personaggi, live cabaret, talenti emergenti, musica e il coinvolgimento dei polverigiani. Il tutto davanti alle telecamere di èTV canale 12.

Un format che risale anni ottanta, allora innovativo, e che ha visto calcare il palco polverigiano a personaggi come Paolo Hendel, Susy Bladi, Patrizio Roversi, Bustric, i Gemelli Ruggeri; solo alcuni dei talenti passati per il chiostro di Villa Nappi. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Inteatro questa estate tornerà il mix di cabaret, grandi interviste e per chi ne avrà piacere anche un buon calice da sorseggiare. Sarà coinvolta anche la cittadinanza: ogni sera il tavolo più vicino al palco sarà riservato ad un cittadino di Polverigi particolarmente meritevole, nei campi del lavoro, del volontariato, dello sport.

“Lo spirito di Caffè Teatro 2024 sarà in linea con lo stile di Inteatro: sperimentazione, cultura e ricerca di talenti, nel solco del teatro d’avanguardia – spiega Cristiano Lassandari, Presidente dell’Associazione Inteatro – ci tengo a sottolineare che dopo tanti anni questa rassegna sarà economicamente indipendente e gestita direttamente dall’Associazione. È il segno di una buona amministrazione, ed è la prova che la cultura di qualità può sposarsi con una gestione economica sana”.

Si parte giovedì 27 Giugno con un format che metterà sotto i riflettori del Chiostro di Villa Nappi personaggi noti e meno noti, tra musica, sorrisi e il coinvolgimento del pubblico, che sarà parte integrante dello spettacolo. Posti limitati, su prenotazione, per un evento pensato in modo originale, per colpire anche con un orario particolare, la notte del giovedì, sotto le stelle d’estate. Gran finale di Caffè Teatro il 2 Settembre: in occasione del Santo Patrono di Polverigi lo show si trasferirà in Piazza Umberto I, per la consegna dei riconoscimenti ai polverigiani più meritevoli.

Ulteriori notizie sulla pagina Facebook “Caffè Teatro”.