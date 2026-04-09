PESARO – Il gip di Pesaro ha convalidato l’arresto di Rafi Md, il 20enne originario del Bangladesh, residente a Fano, accusato del tentato omicidio aggravato dei genitori e del fratello 16enne, accoltellati nella notte tra lunedì e martedì scorsi nella loro abitazione in via XXII Settembre, in zona stazione di Fano. I tre feriti sono ancora ricoverati in ospedale ad Ancona: è il padre ad aver riportato le lesioni più gravi mentre per la madre e il fratello ci sarebbero meno timori.
Oggi si è svolto anche l’interrogatorio di garanzia e ora si attende la disposizione del giudice in merito alla misura di custodia cautelare, se in carcere o domiciliare. “Per prima cosa mi ha chiesto come stessero i genitori ed il fratello e quando gli ho detto che non erano più in pericolo di vita si è un po’ rasserenato. – afferma il legale difensore, Andrea Floriani – È evidente che sia molto avvilito per quanto accaduto ma anche in stato confusionale, per cui necessita di aiuto e sostegno. – prosegue – Ha confermato quanto detto davanti al Procuratore e ha precisato che si è trattato di un raptus improvviso dovuto al fatto che il padre preferisse il figlio più giovane, ma senza la volontà di uccidere nessuno e soprattutto senza premeditazione. – aggiunge – Si è scusato ed ha chiesto di poter parlare con i genitori riavvicinarsi a loro, li rivorrebbe lì con lui”. “Al momento c’è un indagine in corso – conclude il legale – per verificare i movimenti e una serie di situazioni in ambito familiare, così da valutare se l’imputazione di tentato omicidio possa poi essere modificata in una meno grave”.
Tentato triplice omicidio, convalidato l’arresto del giovane
PESARO – Il gip di Pesaro ha convalidato l’arresto di Rafi Md, il 20enne originario del Bangladesh, residente a Fano, accusato del tentato omicidio aggravato dei genitori e del fratello 16enne, accoltellati nella notte tra lunedì e martedì scorsi nella loro abitazione in via XXII Settembre, in zona stazione di Fano. I tre feriti sono ancora ricoverati in ospedale ad Ancona: è il padre ad aver riportato le lesioni più gravi mentre per la madre e il fratello ci sarebbero meno timori.