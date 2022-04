Prosegue il calo dell’incidenza del contagio da Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: secondo l’ultima rilevazione del Servizio epidemiologico della Regione è a quota 916 (ieri era 936) su 100mila abitanti.

In aumento il tasso di occupazione delle terapie intensive che sale al 3,9%, con 10 pazienti covid su un totale di 256 posti letto. Tasso di occupazione in aumento anche nei raparti non intensivi, dove ci attestiamo al 22,2%, per un totale di 225 pazienti covid su 1013 posti letto. Diminuisce comunque la percentuale di pazienti in attesa di ricovero, oggi sono 31, – 7 rispetto a ieri.

Due i morti nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 3757.

I nuovi casi sono 1885, il 39,4% dei 4785 test analizzati. Di questi, 553 si registrano nell’Anconetano, 348 nel Pesarese, 344 nel Maceratese, 330 nell’Ascolano, 236 nel Fermano, 74 da fuori regione.