“Ennesima aggressione ad operatori delle forze di Polizia in quella che sembra una vera e propria mattanza che pare non interessare concretamente a nessuno”. Il Siulp torna a denunciare la situazione in cui operano gli agenti di polizia del commissariato di San Benedetto del Tronto dove, nei giorni scorsi, si è registrata un’ennesima aggressione ad una poliziotta alla quale con un morso è stata staccata una falange durante un controllo all’interno del commissariato”.

“Diciamo basta a questa mattanza – dichiara Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, il sindacato maggioritario del comparto Sicurezza. “Diciamo basta soprattutto all’indifferenza e all’incapacità gestionale che registriamo in questa vicenda, alla luce soprattutto delle dichiarazioni del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il quale, incalzato dal noi del Siulp a pronunciarsi in merito all’allarme sicurezza, ha dichiarato come in riviera non ci fosse nessun allarme in tal senso”. Il segretario generale del Siulp parla di “superficialità o sottovalutazione” e annuncia che”chiederemo un’ispezione al Capo della Polizia, Prefetto Pisani, per accertare le eventuali responsabilità, ma soprattutto perché intervenga, rinforzando gli organici del Commissariato di San Benedetto del Tronto”.

“Ci auguriamo che non servano morti o eroi – sottolinea Romano – affinché si prenda coscienza che quello che denuncia il sindacato, ed in particolare il Siulp, non sono strumentalità per disturbare le responsabilità gestionali, quanto piuttosto criticità che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini e degli stessi operatori. Fare il poliziotto non significa accettare supinamente questa mattanza”.