Si è appena concluso l’incontro convocato dal MIT per affrontare le criticità sull’A14 e relativamente ai cantieri autostradali nel tratto sud della nostra regione. Ringrazio il Ministro Salvini e la struttura ministeriale per il supporto e l’attenzione dimostrata a questo annoso problema per il quale, insieme al Presidente Marco Marsilio, siamo a lavoro fin dal nostro insediamento.

Così scrive in un post su facebook il Presidente della regione Marche a conclusione del tavolo convocato al ministero delle Infrastrutture questa mattina a cui hanno partecipato anche i vertici di Aspi e Anas.

Abbiamo convenuto – prosegue – nella necessità di diminuire l’impatto dei cantieri, cercando di evitare la congestione sulla rete, anche aumentando ove possibile le lavorazioni notturne e differendo gli interventi. Fondamentale per pianificare i cantieri sarà il meccanismo di coordinamento previsto, con il quale MIT e Regioni potranno discutere anche dell’eventuale rimodulazione delle opere, valutandone l’impatto. La sicurezza del tratto autostradale deve passare anche attraverso l’ammodernamento della rete. Il nostro impegno resta quello di garantire il minor impatto per automobilisti e autotrasportatori e per le comunità locali.