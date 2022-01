Marche, il #Marche, il #Covid colpisce sempre più giovani: 17enne talento del nuoto grave a Torrette; sta meglio il neonato positivo ricoverato a Pesaro. Per quanto riguarda il ragazzo, sportivo agonista, non è affetto da altre patologie, ma non risulta vaccinato. Ha contratto il virus durante le vacanze natalizie. Le sue condizioni sono man mano peggiorate, tanto che il 2 gennaio, dopo un primo passaggio al Pronto soccorso di Torrette, è stato ricoverato al Cov-6 , in terapia intensiva.

L’identikit dei più colpiti. In questo momento il 70% dei pazienti Covid assistiti all’ospedale regionale in regime di terapia intensiva non risulta vaccinato. Quota che tocca il 90% nella Clinica di Rianimazione. Età media degli ospedalizzati è di 56 anni. Per quanto riguarda il neonato risultato positivo al Covid, trasferito da Pesaro in osservazione nella Tin del Salesi, le sue condizioni fortunatamente non preoccupano in medici.

I nuovi provvedimenti. La direzione degli Ospedali Riuniti amplierà ancora l’area Covid: entro il 14 gennaio saranno attivate altre 5 postazioni di terapia intensiva. Questo avrà conseguenze sulla operatività ordinaria dell’Ospedale. «Prevediamo una contrazione dell’attività ordinaria del 25-30% – conferma il direttore amministrativo, Antonello Maraldo -. Dovremo attingere personale dal Blocco operatorio, salvaguardando sempre l’emergenza urgenza e le attività non procrastinabili».