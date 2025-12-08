Ambulatori aperti anche di domenica per visite ed esami specialistici, l'esempio arriva dall'AST di Ascoli Piceno. Qui in una sola giornata, quella del 30 novembre, sono stati svolti Tra l'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto e il Mazzoni di Ascoli Piceno 185 tra visite ed esami diagnostici, dalle visiste cardiologiche agli esami radiologici, dalle mammografie alle colonscopie, esami e visite che di solito hanno lunghe liste di attesa. A beneficiare delle prestazioni i pazienti inseriti nelle liste di pre-appuntamento, o di presa in carico, che sono stati chiamati in base alla data di inserimento e alla classe di priorità assegnata con l'impegnativa.

Certo non è questa, speiga l'Assessore Calcinaro, una soluzione al problema anche se la volontà della regione è quella di replicare a questa iniziative anche in altre AST a partire dal 2026.