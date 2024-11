ANCONA – Il Comune di Ancona ha emesso un’ordinanza per avviare un piano di disinfestazione urgente nel centro storico dopo che è stato rilevato un caso di Dengue importato. La persona affetta, domiciliata in via Matteotti, è stata ricoverata il 6 novembre presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Torrette. Il sindaco Daniele Silvetti ha ordinato un intervento di disinfestazione adulticida, che sarà ripetuto per tre notti consecutive, ossia quelle di oggi, sabato 9 e domenica 10 novembre.

Aree interessate e misure precauzionali

La disinfestazione riguarderà le aree all’aperto (strade, cortili, giardini, orti) entro un raggio di circa 200 metri dal domicilio della persona infetta, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025. L’area d’intervento comprende, oltre a via Matteotti, buona parte di corso Garibaldi e corso Mazzini, piazza del Plebiscito, via Scosciacavalli, via Matas, via Fanti fino a largo San Cosma e piazza Malatesta.

Indicazioni alla popolazione

Per garantire la sicurezza dei cittadini durante l’irrorazione dei prodotti disinfestanti adulticidi, il Comune raccomanda le seguenti precauzioni:

Rimanere in casa durante il trattamento, mantenendo finestre e porte chiuse, con particolare attenzione per bambini, donne in gravidanza, anziani, persone con problemi respiratori o allergici e soggetti fragili;

Tenere gli animali domestici all’interno per almeno 8 ore successive al trattamento;

Evitare il consumo di prodotti da orti e piante da frutto, qualora non possano essere protetti con teli impermeabili durante la disinfestazione;

Ritirare eventuali indumenti o biancheria stesi all’esterno e coprire i contenitori d’acqua non rimovibili.

Raccomandazioni post-trattamento

Dopo il trattamento, si consiglia di:

Pulire mobili, giochi per bambini e altre suppellettili lasciati all’esterno, utilizzando guanti lavabili o monouso;

In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, sciacquare la zona con abbondante acqua e sapone.

Queste misure mirano a contenere il rischio di diffusione della Dengue e proteggere la popolazione. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e invitano i cittadini a rispettare scrupolosamente le indicazioni.