Nei prossimi giorni è prevista la demolizione del Ponte San Carlo, in località Minonna a Jesi. Per questo Viva Servizi che gestisce il servizio idrico integrato anche per la città di Jesi, procederà ai lavori di rimozione e scollegamento delle reti idriche esistenti e al collegamento con le nuove linee così da garantire il servizio durante le varie fasi dei lavori e di ricostruzione del nuovo ponte.

A tal proposito gli utenti residenti nella zona osserveranno un’interruzione del servizio idrico dalle ore 21.30 di giovedì 9 novembre fino alle 3.30 circa di venerdì 10 novembre.

La temporanea sospensione dell’erogazione riguarderà la zona Minonna, parte di via Marconi e alcune zone limitrofe al ponte. Si potrebbero però verificare cali di pressione anche nella zona del centro storico e in corso Matteotti. L’azienda si scusa per i disagi che l’intervento causerà ai

cittadini, ma il personale tecnico sarà al lavoro per rendere i lavori più celeri possibili.

Si consiglia di far scorrere l’acqua dai miscelatori prima di utilizzarla, senza preoccuparsi per una eventuale temporanea fuoriuscita di “acqua rossa”.