FERMO – Attenzione ai messaggi truffa. Diverse persone hanno ricevuto e stanno ricevendo in queste ore sms con l’invito a ricontattare un numero per regolarizzare la propria posizione Tari ed evitare aggravamenti e pagamenti più salati. In particolare sono arrivate diverse segnalazioni dal fermano, dai comuni di Fermo e Porto Sant’Elpidio.



Il comune di fermo ha inviato fa un comunicato in cui segnala questo tentativo di truffa, invitando i cittadini a non cadere nel tranello, a Porto Sant’Elpidio è direttamente il sindaco a mettere in guardia i propri concittadini tramite un post sui social.



“I comuni si legge nella note del comune di Fermo – non inviano alcun SMS per avvisi in merito ai tributi locali. Si invitano pertanto tutti i cittadini a non contattare il numero e a non fornire dati personali o sensibili. “