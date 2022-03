PESARO – Tragico incidente a Pesaro tra uno scooter e un tir, nello schianto muore uno studente di 16 anni. Il dramma è avvenuto poco dopo le 8 sulla Urbinate in località Borgo Santa Maria, lungo un rettilineo.

Il ragazzo stava andando a scuola, all’istituto Agrario, dove frequentava il secondo anno.

Il giovane era in sella al suo scooter e viaggiava in direzione Pesaro mentre dall’altra parte, in colonna, stava procedendo il mezzo pesante. Per cause da accertare, il ragazzo è finito con lo scooter contro l’autotreno malgrado l’autista abbia cercato di gettarsi sulla destra per evitare l’impatto che non ha lasciato scampo al giovane. Nonostante gli immediati soccorsi e il trasporto in Rianimazione, il 16enne è deceduto per le conseguenze del violento impatto. Sul posto anche l’eliambulanza che è ripartita senza trasferire il giovane ad Ancona per le sue condizioni giudicate irreversibili. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale. Il traffico ha subìto forte rallentamenti per almeno due ore.