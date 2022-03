ANCONA – Torna a scendere il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -5 in 24ore e i degenti ora sono 187, di questi 17 sono persone in Terapia intensiva (-2)

Le percentuali di occupazione Covid dei reparti, comunica la Regione, scendono al 6,6% in Intensiva e al 16,6% in Area medica. Cinque i deceduti in un giorno con il totale di vittime nella regione che raggiunge quota 3.624.

Nelle ultime 24ore si sono registrati i decessi di due uomini dell’Ascolano (un 81enne di San Benedetto del Tronto e un 89enne di Grottammare) e di tre uomini nel Fermano (un 83enne di Montottone, un 90enne di Montegranaro e un 91enne di Porto Sant’Elpidio).





Nelle Marche incremento del 10-15% di incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti durante la settimana in corso, in particolare ha riguardato le classi d’età centrali e 5-10 anni.

Nell’ultima giornata 2.213 casi con incidenza in lieve aumento a 659,38.

Resta sopra il 40% la percentuale di positivi tra i tamponi del percorso diagnostico La provincia di Ancona ha registrato 650 positivi; seguono Macerata (438), Ascoli Piceno (397), Pesaro Urbino (350) e Fermo (280); 98 i casi da fuori Regione.