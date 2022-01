ANCONA – In arrivo domani, domenica 9 dicembre una perturbazione fredda che porterà neve fin sulla costa nelle Marche. Il servizio regionale di Protezione civile ha infatti diramato un allerta meteo, valido per 36 ore dalle 12 di domenica 9 dicembre, che preannuncia l’arrivo della perturbazione.

“Nelle zone costiere cumulate di neve fino a 10-15 cm – spiega la Protezione civile -, diffuse fino a quote prossime al livello del mare sui settori centro-settentrionali e più localizzate ed a quote leggermente superiori sui settori meridionali; fenomeni in graduale attenuazione nel corso della notte tra domenica 9 e lunedì 10. Nelle zone di allerta 1, 3 e 5 cumulate di 20-30 cm, con fenomeni in graduale attenuazione dal pomeriggio di lunedì 10”. Il bollettino preannuncia anche mare agitato e raffiche di vento fino a 75 km/h.