ANCONA – Cresce l’incidenza nei contagi tra i più giovani, soprattutto nella fascia 6-10 anni. E’ la sintesi dell’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche ai dati sui nuovi contagi al Covid nelle ultime 24 ore. I 2.318 casi di nuovi positivi emergono dai 13.408 tamponi processati nel percorso diagnostico-screening, la percentuale di positività è del 17,3% e l’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è 761,75, in risalita dopo la leggera flessione di ieri.

E’ sempre la provincia di Ancona a trainare il dato sui nuovi contagi Covid nelle Marche con 913 positivi nelle ultime 24 ore. A seguire ci sono, nell’ordine, le province di Ascoli Piceno con 395 nuovi casi, Macerata con 336, Pesaro Urbino con 324 e Fermo con 244. Sono 106 i nuovi infetti di fuori regione.

Cresce l’incidenza dei nuovi contagi tra i ragazzini della fascia 6-10 anni, effetto anche della variante Omicron. Gli alunni delle elementari oggi fanno registrare 143 nuovi contagi Covid, inferiori tra i giovanissimi solo agli adolescenti tra 14 e 18 anni (175). Complessivamente i giovani positivi a Sars-Cov-2 sono 497. Restano comunque le fasce dove la presenza no-vax ha il suo zoccolo duro a costituire il plotone più consistente degli ultimi contagiati, con 703 casi nella fascia 25-44 anni e 565 in quella 49-59.

Sul numero dei casi di infettati dal coronavirus siamo al 18° posto per incidenza, sui ricoveri in area media – sempre secondo l’Osservatorio epidemiologico della Regione Marche – siamo al 16°. Saliamo però nella top five quando l’analisi arriva al numero dei pazienti in terapia intensiva: le Marche sono quarte nell’occupazione dei posti letto, dietro a provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta e Veneto.