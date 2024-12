Grande spettacolo di luci e colori, domani 8 dicembre 2024, nel comune di FILOTTRANO. Sarà una domenica indimenticabile, aperta dall’accensione dell’Albero di Natale, voluto dalla ”Manifattura di FILOTTRANO”, e dal sindaco Luca Paolorossi, e impreziosita dall’inaugurazione delle luci sulla Torre dell’Acquedotto, firmate dalla prestigiosa IGuzzini. Sarà questo il culmine di una lunga giornata di emozioni e sorprese per ‘Luci a FILOTTRANO’. “Grazie alla lungimiranza della Acquambiente e del suo Presidente Massimo Palazzesi, in virtù di una importante collaborazione con IGuzzini, inauguriamo la nuova illuminazione della torre dell’acquedotto, edificata nei primi del ‘900, distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale e poi ricostruita, vero simbolo del nostro borgo. La geometria sacra della Torre di FILOTTRANO sarà il punto di riferimento delle Marche. La Torre svetterà e le persone potranno ammirare l’illuminazione della IGuzzini che ha voluto sposare FILOTTRANO, dopo le rive della Senna e il Colosseo”, ha raccontato all’Adnkronos il sindaco Paolorossi che con questo progetto vuole confermare il suo sguardo al futuro e la sua vision per FILOTTRANO, eletta città della sartoria artigianale dalla presidenza del Consiglio. Un comune di 8600 abitanti con più di 30 sartorie. “Come una grande famiglia, accenderemo tutti insieme l’albero di Natale, poi vivremo questo grande evento in Piazza Cavour, con madrina Miss Italia 2018, la marchigiana Carlotta Maggiorana. Per FILOTTRANO la Torre è un simbolo, per i territori circostanti un punto di riferimento. Nei prossimi anni, chi guarderà verso il nostro borgo dalle colline circostanti, anche a distanza di chilometri, ci vedrà, lucenti e chiari, come un faro che brilla in un mare di verde e blu. Questa scelta rientra nell’obiettivo più grande, che mi sono dato, con Ivana Ballante mia fondamentale compagna di viaggio, con i miei assessori e consiglieri, sentinelle in mezzo alla comunità: quello di riportare FILOTTRANO al centro dell’attenzione nazionale, dal punto di vista economico, turistico, lavorativo. FILOTTRANO deve tornare di moda, perché è un vestito fatto di bellezza e nobiltà, e bisogna saperlo portare. Anche per questo abbiamo scelto partner di livello mondiale come IGuzzini, che è come Gianni Versace per la moda, e per questo ringrazio per la collaborazione l’ad Cristiano Venturini, oltre ad Acquambiente e Michele e Alberto Santoni che hanno deciso di dare un segnale forte agli imprenditori del territorio”, ha concluso Paolorossi.

Si partirà in piazza Mazzini alle ore 17:30, con l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dai canti degli alunni della scuola primaria. Bimbi grandi protagonisti con l’intrattenimento ”Addobbando il Natale” presso ”L’angoletto incantato”, in collaborazione con la ”Truppa sorrisi”. A Palazzo Barattani, ore 18:00 l’inaugurazione del Grande Presepio Artistico, in occasione del quarantennale della mostra dei mini presepi. Quindi tutti sul colle più alto di FILOTTRANO, in Piazza Cavour: alle ore 18:30 l’inaugurazione di un albero simbolico, per la sicurezza sul lavoro, realizzato con un reticolato di caschi protettivi, in collaborazione con Anmil. Infine, l’effetto wow, con l’illuminazione della torre, annunciata da un rullo di tamburi che partiranno dalla sede della Storica Associazione “Contesa dello Stivale”, accompagnati da chiarine e sbandieratori che si esibiranno in Piazza. L’accensione sarà un vero show, guidato da Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana, dal giornalista Maurizio Socci e dai DJ di Radio Linea. Previsto un finale a sorpresa, col… ”botto”. Sarà fatto buio totale e partirà un conto alla rovescia guidato dai DJ di Radio Linea, che darà il via all’accensione della Torre, con l’illuminazione dell’Acquedotto firmata IGuzzini. L’azienda di Recanati è famosa in tutto il mondo per i suoi lavori, tra i quali la rivalorizzazione del Colosseo, ed è stata coinvolta nel progetto della Torre grazie allo sforzo di Acquambiente, nella figura di Massimo Palazzesi. ”Siamo onorati di essere stati chiamati a fornire gli apparecchi per illuminare la Torre dell’acquedotto di FILOTTRANO -è la nota ufficiale della IGuzzini- promuovere la cultura del nostro meraviglioso territorio è qualcosa a cui ci dedichiamo con particolare orgoglio e passione, e quest’opera architettonica progettata nel 1935 dall’ingegnere Mario Giamboni ne è un bellissimo esempio. Desideriamo quindi ringraziare il Sindaco di FILOTTRANO Luca Paolorossi, il Comune, la Pro Loco, Acquambiente Marche e i fratelli Alberto e Michele Santoni per aver reso possibile questo intervento di valorizzazione del patrimonio culturale locale”. Per mettere in risalto le peculiarità architettoniche della torre, sono state individuate tre tipologie di apparecchi, tutte caratterizzate dalle alte performance qualitative e dal ridotto consumo energetico, in ottica di sostenibilità sia ambientale sia economica. Una torre che possa guidare le persone verso FILOTTRANO, e FILOTTRANO verso il futuro.



