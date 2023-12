ANCONA – Ha dichiarato di avere con sé 10 mila euro, in realtà ne aveva 155.000 euro in contanti, ben nascosti all’interno dell’auto in attesa di imbarcarsi sulla nave per la Grecia. A scoprirli è stata la Guardia di Finanza, insieme con ed i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che ricorda come “Il trasporto di valuta non dichiarata in ingresso o in uscita dai confini nazionali è uno dei settori costantemente sotto controllo, al fine di contrastare il riciclaggio internazionale di capitali di illecita provenienza, destinati anche al finanziamento del terrorismo”.

E’ scattato il sequestro amministrativo di 72 mila euro (ovvero il 50% delle somme detenute oltre la soglia ammessa), a garanzia del pagamento delle sanzioni amministrative